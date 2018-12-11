На этой неделе в Ярославле ждут президента России Владимира Путина

Сегодня в Ярославле ранним утром на несколько дней перекрыли движение в районе «Арены-2000». До вечера 14 декабря нельзя будет проехать по улице Институтской в районе спорткомплекса, а также на участках улицы Чайковского от Свободы до Салтыкова-Щедрина, Красного съезда в районе спуска к Речному вокзалу и нижнего яруса Волжской набережной.



Ещё завтра на два дня введут ограничение остановки и стоянки транспорта на улицах Первомайской и Комсомольской, а также на Богоявленской площади. Также остановку и стоянку уже ограничили на несколько дней на Институтской, Чайковского, Красном съезде и Волжской набережной.



— Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — говорят автомобилистам в мэрии Ярославля.



Известно, что ограничения вводятся из-за проведения в городе двух масштабных мероприятий: всероссийского форума профориентации «ПроеКТОрия» и открытия Года театра в России. И там, и там ждут президента России Владимира Путина, который на днях посетит Ярославль с рабочим визитом.

