Автомобилисты планируют подготовить флешмоб до 22 декабря

В Ярославле автомобилисты решили собраться перед Новым годом и устроить большой праздничный флешмоб. Ориентировочно они планируют это сделать 22 декабря.



— Приблизительно нам нужно 45 машин и порядка 50 человек, — сообщили организаторы акции в группе «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «ВКонтакте» и объявили старт записи.



По задумке авторов, автомобилисты должны будут выставить свои машины так, чтобы получилась фигура. Но какая именно — большой секрет.



Люди уже шутят, предлагая не мыть перед флешмобом машины, так как 2019-й будет годом Свиньи.



— Нужно быть хрю, — шутят они в комментариях.



А ещё следующий год должен стать Годом культуры в России. Об этом на днях планирует заявить президент России Владимир Путин во время своего визита в Ярославль.

