В Ярославле власти пообещали людям решить проблемы с уличным освещением

Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал своим подчинённым на общегородском собрании, что ему жители города жалуются на качество уличного освещения. Глава города отметил, что ситуацию нужно менять, и дал старт «фонарной революции», после которой не должно быть так, что в одном месте переизбыток света, а в другом ничего не видно.



— Необходимо в течение недели провести в городе энергоаудит, — приказал мэр своему заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаилу Кузнецову.



Градоначальник уверен, что это позволит определить проблемные зоны и улучшить качество освещения с использованием светодиодных ламп и солнечных батарей в тех местах, где отсутствует техническая возможность подключения к электросетям.

