Энергоаудит и солнечные батареи: мэр Ярославля дал старт «фонарной революции»
Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал своим подчинённым на общегородском собрании, что ему жители города жалуются на качество уличного освещения. Глава города отметил, что ситуацию нужно менять, и дал старт «фонарной революции», после которой не должно быть так, что в одном месте переизбыток света, а в другом ничего не видно.
— Необходимо в течение недели провести в городе энергоаудит, — приказал мэр своему заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаилу Кузнецову.
Градоначальник уверен, что это позволит определить проблемные зоны и улучшить качество освещения с использованием светодиодных ламп и солнечных батарей в тех местах, где отсутствует техническая возможность подключения к электросетям.