Мама не уследила: 8-летний мальчик внезапно выскочил на дорогу и попал под машину
10 декабря 2018 13:39
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В Рыбинске под колёса «Лады-Приоры» попал 8-летний мальчик.
ДТП произошло в Рыбинске 9 декабря около 23:00. Мальчик шёл вместе с мамой. В какой-то момент она упустила ребёнка из виду, и тот выскочил на дорогу из-за припаркованных машин. 26-летний водитель «Приоры» не успел затормозить.
— Мальчик госпитализирован с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
В Ярославле под колёсами машины также оказался ребёнок. Правда, здесь вина водителя очевидна. Ведь он сбил девочку и её маму, когда те переходили дорогу на зелёный свет.
Фото: Александра Савельева
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