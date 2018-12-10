Два ДТП с маршрутками за две минуты: что известно о пострадавших

Стали известны подробности аварии с маршрутками на Промышленном шоссе. Как стало известно 76.ru, первое ДТП произошло в 11:37: перевернулся пазик с пассажирами.

Маршрутка снесла забор

Есть пострадавшие

Маршрутка перевернулась на бок

— По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В салоне было 10 человек. Трое уехали на скорой. Буквально через пару минут практически на том же самом месте произошло ещё одно ДТП с маршруткой. Она врезалась в забор. По предварительным данным, травмы получили два человека, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Водитель не справился с управлением

На месте работают все спецслужбы

Пострадавших уже увезли

На месте работает начальник ГИБДД

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, врачи и полицейские. Обстоятельства аварий уточняются.



Онлайн-трансляция с места ДТП.