Два ДТП с маршрутками за две минуты: что известно о пострадавших
10 декабря 2018 12:39
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Стали известны подробности аварии с маршрутками на Промышленном шоссе. Как стало известно 76.ru, первое ДТП произошло в 11:37: перевернулся пазик с пассажирами.
— По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В салоне было 10 человек. Трое уехали на скорой. Буквально через пару минут практически на том же самом месте произошло ещё одно ДТП с маршруткой. Она врезалась в забор. По предварительным данным, травмы получили два человека, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, врачи и полицейские. Обстоятельства аварий уточняются.
Фото: Сега Колесников/Первый Ярославский автопортал, Подслушано в Ярославле/Vk.com, Артём Беляк/Первый Ярославский автопортал, Макс Майоров/Первый Ярославский автопортал, Александра Савельева
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