В Ярославле на бок перевернулась маршрутка с людьми: к месту ДТП примчались четыре машины скорой
Несколько минут назад на Промышленном шоссе в сторону Брагино перевернулась маршрутка с людьми. Пазик следовал по маршруту № 61.
— Четыре скорых приехали к месту аварии, — рассказывают очевидцы ДТП.
По словам ярославцев, в аварии приняли участие две маршрутки.
На месте также работают сотрудники полиции и спасатели. Маршрутку удалось поставить на колёса. Позже нам стала известна первая информация о пострадавших.
За последние дни в Ярославле произошло несколько серьёзных ДТП. И неудивительно. Теперь автовладельцам жизнь портят не только ямы на дорогах, но и снег. Кстати, синоптики обещают: снегопад продлится несколько дней.