На месте работают спецслужбы

Несколько минут назад на Промышленном шоссе в сторону Брагино перевернулась маршрутка с людьми. Пазик следовал по маршруту № 61.



— Четыре скорых приехали к месту аварии, — рассказывают очевидцы ДТП.



По словам ярославцев, в аварии приняли участие две маршрутки.

Пазик ехал с пассажирами

На месте также работают сотрудники полиции и спасатели. Маршрутку удалось поставить на колёса. Позже нам стала известна первая информация о пострадавших.

За последние дни в Ярославле произошло несколько серьёзных ДТП. И неудивительно. Теперь автовладельцам жизнь портят не только ямы на дорогах, но и снег. Кстати, синоптики обещают: снегопад продлится несколько дней.

Онлайн-трансляция с места ДТП.