«Выглядит как провокация»: на крыше дома в Ярославле появились гаргульи

На крыше здания в центре Ярославля поселились гаргульи. Гротескные статуи установили на одноэтажном здании на улице Трефолева, где раньше располагался ресторан.

Заведение закрылось, и новый владелец решил обновить облик здания на свой вкус, добавив внешнему виду готического стиля в виде тёмного кирпича и статуй гаргулий на крыше. Такой ход не оценили ярославские архитекторы и историки.

— Смотрится неуместно, — считает краевед Ян Левин.

В здании всё ещё идёт ремонт

— Первое впечатление: караул! Выглядит как провокация. Учитывая, что это напротив Казанского монастыря, — высказалась член союза архитекторов Ярославля Ольга Мазанова. — Похоже, что это пристройка к памятнику. Нужно уточнять, санкционированы ли эти работы?



Кстати, прошлой весной в здании случился пожар. Мы отправили запрос в областной департамент архитектуры с вопросом об обновлении здания.

Одной из самых странных новинок в центре Ярославля в прошлом месяце стал ресторан-дебаркадер, который пришвартовался у Волжской набережной. На дикое строение обрушился шквал критики.