Машины угонял не только в Ярославле, но и в Тутаеве

В Ярославле задержали серийного угонщика. Мужчина угнал как минимум 32 автомобиля.



Ярославец орудовал в Дзержинском и Фрунзенском районах. Несколько машин он угнал в Тутаеве.



Мужчина специально высматривал старенькие российские автомобили. Угнав машину, мужчина снимал аккумуляторы, магнитолы, багажники с крыши. Сами автомобили бросал недалеко от места угонов. Всё снятое с автомобилей мужчина продавал. Общая сумма ущерба 150 тысяч рублей.



— Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свои преступления он совершал с июля 2017 года по июнь 2018 года. Он дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело передано в суд, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Напомним, ранее мы рассказывали о серийном грабителе, который бьёт бабушек по голове и врывается в квартиры.

