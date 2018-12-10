32 машины на счету: в Ярославле задержали серийного угонщика
В Ярославле задержали серийного угонщика. Мужчина угнал как минимум 32 автомобиля.
Ярославец орудовал в Дзержинском и Фрунзенском районах. Несколько машин он угнал в Тутаеве.
Мужчина специально высматривал старенькие российские автомобили. Угнав машину, мужчина снимал аккумуляторы, магнитолы, багажники с крыши. Сами автомобили бросал недалеко от места угонов. Всё снятое с автомобилей мужчина продавал. Общая сумма ущерба 150 тысяч рублей.
— Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свои преступления он совершал с июля 2017 года по июнь 2018 года. Он дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело передано в суд, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, ранее мы рассказывали о серийном грабителе, который бьёт бабушек по голове и врывается в квартиры.