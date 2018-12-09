В центре Ярославля молодой водитель сбил на переходе маму с дочкой
Вчера вечером серьёзное ДТП произошло в центре Ярославля. На улице Свободы сбили 30-летнюю женщину и её 10-летнюю дочку. Всё случилось на пешеходном переходе на перекрестке с улицей Чайковского.
— По предварительным данным, 24-летний водитель «Дэу-Матиз», двигаясь в сторону центра на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух пешеходов, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Маму с дочкой отвезли в больницу, позже отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Ещё одно серьёзное ДТП случилось вчера на Октябрьском мосту. Авария полностью парализовала движение.