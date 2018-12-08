Фотограф остался в восторге от ярославского монастыря

В Кремле наградили победителей в фотоконкурсе «Самая красивая страна». Одним из номинантов стал фотограф Владимир Орлов из Москвы, который запечатлел Толгский монастырь.



Владимир остался в восторге от нашего монастыря.



- Толга - это не из категории нравится или не нравится... Это из области предписанных лекарств, которые каждый пациент хорошо, если будет принимать. Дело только за малым - признать себя пациентом.



Всех победителей наградили дипломом и книгой фотографий конкурса.

