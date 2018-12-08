«Толга – это лекарство»: в Кремле наградили фотографа, который снял ярославский монастырь
8 декабря 2018 21:39
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В Кремле наградили победителей в фотоконкурсе «Самая красивая страна». Одним из номинантов стал фотограф Владимир Орлов из Москвы, который запечатлел Толгский монастырь.
Владимир остался в восторге от нашего монастыря.
- Толга - это не из категории нравится или не нравится... Это из области предписанных лекарств, которые каждый пациент хорошо, если будет принимать. Дело только за малым - признать себя пациентом.
Всех победителей наградили дипломом и книгой фотографий конкурса.
Фото: Владимир Орлов
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