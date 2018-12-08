Большинство туристов едут по городам Золотого кольца

Один из городов Ярославской области россияне назвали одним из самых любимых и для посещения в Новый год.



Об этом в интервью телеканалу Russia Today рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.



— Москва, Санкт-Петербург в первую очередь. Можно взять Суздаль, Углич и Казань, — сказала Ломидзе.



Она отметила, что в Угличе, Костроме, Суздале и Казани уже «знают и понимают, что нужно туристам, которые приезжают перед Новым годом либо сразу после него».



По её словам, самыми «новогодними» городами зарубежья можно считать Прагу, Рим, Загреб, Париж и Рованиеми в Финляндии.



В Ярославле также собираются праздновать Новый год на широкую ногу. В наш город позвали выступать популярного рэпера. Зарплату ему пообещали такую, что нам с вами и не снилась.

