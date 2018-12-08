Город в Ярославской области россияне считают самым любимым и новогодним
Один из городов Ярославской области россияне назвали одним из самых любимых и для посещения в Новый год.
Об этом в интервью телеканалу Russia Today рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
— Москва, Санкт-Петербург в первую очередь. Можно взять Суздаль, Углич и Казань, — сказала Ломидзе.
Она отметила, что в Угличе, Костроме, Суздале и Казани уже «знают и понимают, что нужно туристам, которые приезжают перед Новым годом либо сразу после него».
По её словам, самыми «новогодними» городами зарубежья можно считать Прагу, Рим, Загреб, Париж и Рованиеми в Финляндии.
В Ярославле также собираются праздновать Новый год на широкую ногу. В наш город позвали выступать популярного рэпера. Зарплату ему пообещали такую, что нам с вами и не снилась.