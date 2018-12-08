Животное пришлось убить

Участковому из Данилова пришлось стрелять в лисицу, которая бегала по улицам города. Всё дело в том, что жители Данилова позвонили в полицию и сообщили, что лиса ведёт себя крайне агрессивно. Сообщение поступило вчера.



— Полицейский, оценив обстановку, принял решение применить табельное оружие и обезвредил опасное животное, угрожающее жизни и здоровью граждан. После этого лиса была доставлена для проведения исследования, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Кстати, в Ярославле жить тоже страшно: по городу бегала заражённая бешенством крыса. Что с ней случилось.

