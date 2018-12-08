Заниматься можно круглый год
Заниматься можно круглый год

В Ярославле открыли один из крупнейших экстрим-парков в России.

Его открыли вчера на Красном маяке в спортивно-развлекательном центре «Ярбатут». Общая площадь объекта 800 квадратных метров. Здесь можно заниматься не только скейтбордингом, но и велотриалом, роллер-спортингом, паркуром.

Открытие состоялось 7 декабря
Открытие состоялось 7 декабря

В церемонии открытия площадки принял участие президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Настоящий рай для экстремалов
Настоящий рай для экстремалов
Заниматься могут ярославцы всех возрастов
Заниматься могут ярославцы всех возрастов

– Хочется, чтобы во всех городах появились такие объекты, — отметил Илья Вдовин.

Справка 76.ru

Скейтбординг из разряда уличной субкультуры перешел в ранг олимпийской дисциплины, которая будет представлена на играх 2020 года в Токио. В рамках комплексной работы по развитию этого направления на базе ЯГПУ Ушинского уже ведется подготовка квалифицированных тренеров по экстремальным видам спорта. Первый набор юных спортсменов-экстремалов состоится в Ярославле, в спортивной школе № 3, на базе которой в январе 2019 года одним из первых в России открывается отделение по скейтбордингу.

В рамках торжественной церемонии открытия состоялись показательные выступления сборной команды России по скейтбордингу и Кубок федерации Volga-Cup.