Заниматься можно круглый год

В Ярославле открыли один из крупнейших экстрим-парков в России.



Его открыли вчера на Красном маяке в спортивно-развлекательном центре «Ярбатут». Общая площадь объекта 800 квадратных метров. Здесь можно заниматься не только скейтбордингом, но и велотриалом, роллер-спортингом, паркуром.



Открытие состоялось 7 декабря

В церемонии открытия площадки принял участие президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.



Настоящий рай для экстремалов

Заниматься могут ярославцы всех возрастов

– Хочется, чтобы во всех городах появились такие объекты, — отметил Илья Вдовин.



Справка 76.ru



Скейтбординг из разряда уличной субкультуры перешел в ранг олимпийской дисциплины, которая будет представлена на играх 2020 года в Токио. В рамках комплексной работы по развитию этого направления на базе ЯГПУ Ушинского уже ведется подготовка квалифицированных тренеров по экстремальным видам спорта. Первый набор юных спортсменов-экстремалов состоится в Ярославле, в спортивной школе № 3, на базе которой в январе 2019 года одним из первых в России открывается отделение по скейтбордингу.



В рамках торжественной церемонии открытия состоялись показательные выступления сборной команды России по скейтбордингу и Кубок федерации Volga-Cup.

