Ярославцы играли грязно на протяжении всего матча

Ярославский «Локомотив» крупно уступил на своём льду финскому «Йокериту». Хозяева льда уступили гостям со счётом 0:3. Игра запомнилась не столько разгромным счётом «Локомотива», сколько дракой между соперниками. Ко всему прочему, игрок ярославской команды Артур Каюмов применил силу в отношении арбитра матча. Во время потасовки на льду Каюмов сначала сильно ударил соперника так, что тот вырубился. Потом досталось и судье Ивану Дедюле. Каюмов сильным ударом справа двинул Дедюле по лицу. Игрока «Локомотива» пришлось долго успокаивать, пока пострадавшего игрока финской команды приводили в чувства.



— За свой удар Каюмов получил 20 минут штрафа, — рассказали разочарованные игрой болельщики «Локомотива».



Всего же за игру Каюмов набрал аж 47 штрафных минут: хоккеист несколько раз применял запрещённые силовые приёмы.



Видео потасовки вы можете посмотреть тут.