Девушка вышла в туалет во время занятий

Суицид, попытка самоубийства в колледже и смертельное ДТП: на этой неделе произошло сразу несколько громких происшествий. Для тех, кто пропустил, самое главное за неделю в нашей подборке.



Вчера всех повергла в шок новость: в одном из колледжей девушка попыталась покончить с собой прямо во время занятий. Она пришла за час до занятий, вышла в туалет и там решилась на отчаянное действие. Её нашли в туалете и сразу вызвали скорую. Ребята, которые учатся вместе с девушкой, рассказали, почему она могла решиться на такой поступок.



6 декабря в Гаврилов-Ямском районе на трассе столкнулись «Форд-Транзит» и грузовик. В результате ДТП двое молодых мужчин погибли на месте. Ещё несколько человек попали в больницу.



Двое погибли на месте

В ночь на 6 декабря в Брагино произошла трагедия: с 12-го этажа выпрыгнула 93-летняя бабушка.



— В квартире возле окна обнаружили табуреточку. Дверь изнутри была заперта, — рассказал источник 76.ru.



Известно, что бабушка жила одна, но родственник регулярно навещали её. На учёте она не состояла.



По факту обнаружения тела следователи проводят проверку.



Необычное ДТП произошло 5 декабря вечером у «Лакокраски». На проезжей части стояла машина такси, а сверху на неё приземлился внедорожник. Оказалось, что внедорожник на большой скорости вылетел на встречку. В ДТП пострадали водитель такси и его пассажир.



В ДТП пострадали двое

Женщина зарезала своего мужа. Преступление произошло летом этого года, но известно о нём стало только на этой неделе. Причиной стала ревность. Причём, ревнивым оказался супруг. Между мужем и женой произошёл скандал. Потом мужчина уснул, а разозлённая женщина схватила нож и ударила им своего мужа. Подозреваемую задержали сразу же. Несколько дней назад ей огласили приговор: восемь лет тюрьмы.

