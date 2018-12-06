Микроавтобус влобовую столкнулся с грузовиком: два человека погибли, семеро в больнице
6 декабря 2018 21:47
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Страшное ДТП произошло сегодня около половины восьмого вечера на трассе в Гаврилов-Ямском районе. Там столкнулись «Форд-Транзит» и грузовик. Столкновение было лобовое. Как сообщает наш источник, на месте погибли двое человек из «Форда». Ещё семь пассажиров из «Газели» доставлены в больницу с различными травмами.
— На месте работает следственно-оперативная группа, руководство УГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Мы уточняем подробности происшествия.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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