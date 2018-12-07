Не надо мешать убирать город

Такое ощущение, что осадки для наших властей — как снег на голову. И хоть мэрия уверяет: в городе работает больше ста снегоуборочных машин и тысяча дворников, ещё вчера ярославцы на себе ощутили все прелести снегопада. Пробки в часы пик были как в столице.



В мэрии говорят: основная масса снега вывозится с улиц ночью, когда проезжая часть освобождается от автомобилей.



— Во время уборки улиц дорожное полотно обработали реагентом, чтобы исключить образование наледи, — сказал заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров. — Призываем автовладельцев не мешать уборке города и не парковаться в не предназначенных для этого местах, оставлять личный транспорт на парковках, а не вдоль проезжей части на дорогах.



Чиновники, как могут, помогают справиться с последствиями снегопадов. Например, они в течение дня собираются на совещания и из кабинетов координируют работу снегоуборочных машин.



По утверждению мэрии Ярославля, в Ленинском и Кировском районах управляющие компании задействовали более 548 дворников, на линию вышли 35 единиц уборочной техники. В Красноперекопском и Фрунзенском районах работали 487 дворников, 34 специализированные машины. В Дзержинском районе — более 400 дворников и более 20 тракторов, в Заволжском — 390 дворников и 17 тракторов.



Мы попробовали поискать снегоуборочные машины на улицах города. И мы их нашли. Но, правда, только в одном месте.

