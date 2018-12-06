Губернатор Миронов поздравил ребят

Ещё маленькие, но уже такие отважные. Эти двое ребят не побоялись броситься в воду, когда тонул четырёхлетний мальчик.



Летом этого года Денис Избин и Даниил Максимов отдыхали на речке в Пошехонском районе. Вдруг они увидели мальчика, который остался без присмотра. Ребёнок залез в воду, зашёл глубоко и начал тонуть. Ребята бросились ему на помощь, достали из воды и позвали на помощь. Благодаря им малыш остался жив.



— За свой героический поступок ребят наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на воде», — рассказали в правительстве Ярославской области.



Также награду получили 13-летние Андрей Иванов и Артём Ерусланов. Ребята не побоявшись ничего, вытащили из воды 90-летнюю бабушку. Отчаянная женщина пыталась переплыть реку Обнору в Любимском районе. Поняв, что не рассчитала свои силы, бабушка начала кричать. Мальчишки кинулись ей на помощь и вытащили из воды.



Напомним, в Ярославле награждали ещё одну героиню. Беременная женщина бросилась в воду, чтобы спасти тонущего ребёнка.