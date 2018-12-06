В ДТП пострадала беременная женщина

В Сети появилось видео ДТП на Московском проспекте, где столкнулись автобус и легковушка «Хонда». В аварии, которая произошла 3 декабря, пострадали двое человек из иномарки: водитель и его пассажирка. Очевидцы рассказали 76.ru, что женщина была в положении.



Сначала все думали, что правила нарушил водитель иномарки: решил проскочить поворот на красный. Но не тут-то было. Водитель автобуса, видимо, возомнил себя гонщиком и решил лихо проскочить огромный перекрёсток на красный свет. Закончилось всё печально.



— 3 декабря в 18:10 на Московском проспекте, по предварительной информации, произошло столкновение автобуса «МАН-Лион» под управлением 55-летнего мужчины с автомобилем «Хонда-Цивик» под управлением 21-летнего мужчины. В результате ДТП с травмами госпитализирована 18-летняя пассажирка автомобиля «Хонда». Водитель иномарки нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Автобус пролетел на красный

По факту ДТП проводится проверка.

