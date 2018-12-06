В Ярославле начнут перерабатывать автомобильные шины

В Ярославле наконец начнут утилизировать шины. Их будут дробить на резиновую крошку, которая потом пойдёт на производство резиновой поверхности для спортивных и детских площадок. В декабре на мусорном полигоне «Скоково» построят мусородробильный завод. Его начали возводить уже сейчас — возведут из быстровозводимых конструкций. Строительство закончат к 25 декабря.

— Проект по созданию комплекса по дроблению отходов реализуется в рамках соглашения правительства Ярославской области и Министерства природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора — неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров, — рассказал первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. — Общая стоимость объекта — 52,5 миллиона рублей, из которых 50,8 миллиона — средства федерального бюджета, остальные — регионального.

Также на заводе будут перерабатывать строительные материалы и древесные отходы. Из них будут производить песчаные материал, щебень, щепу. Таким образом в Ярославской области частично запустят процесс безотходного производства.