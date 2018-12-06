Дворникам придётся попотеть

Если вы думали, что с утра был снегопад, то подождите — будет только хуже. МЧС выпустило экстренное предупреждение. В ближайшие три часа город накроет мощная метель.



— В городе и области ожидается сильный снегопад, который продлится до конца дня. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением слабо укрепленных конструкций, крыш домов, рекламных щитов, увеличением количества ДТП в результате снежных заносов, накатов, падением рекламных конструкций, затруднением в работе городского общественного транспорта, образованием заторов на дорогах, — предупредили в управлении МЧС по Ярославской области.



Похоже, мэрии придётся потрудиться. Сегодня с утра город встал в девятибальные пробки из-за нечищеных дорог. Тем не менее чиновники сообщили: на дорогах работают 60 единиц техники. Мы пытались найти снегоуборочные машины — и нашли их. Правда, только в одном месте — на Советской площади.