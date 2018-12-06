Дороги сдали не в срок

Подрядчик, который делал дороги в Ярославской области, оштрафован больше чем на два миллиона рублей. ООО «Северный поток» нарушил сроки выполнения контрактов. За это и поплатился.



У заказчика были претензии по пяти объектам из семи. Это участок трассы Толбухино на М-8, участок автодороги Фоминское — Константиновский, Ярославль — Тутаев, Ярославль — Углич, Ярославль — Шопша. Без замечаний подрядчик завершил только участки трасс Ярославль — Тутаев на левом берегу Волги и Лесная Поляна — Ярославль в Ярославском районе.



— На заседаниях проектного офиса мы продолжаем работу над ошибками сезона-2018, — рассказал директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. — Несмотря на успешное завершение проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году, всегда есть над чем работать, всегда есть из чего делать выводы. Любая компания, получившая подряд на ремонт дорог в Ярославской области, не сможет избежать наказания за некачественное выполнение контрактных обязательств.



Кстати, в 2019 году на ремонт дорог потратят ещё больше, чем в этом. Какую сумму выделили на этот раз, читайте тут.

