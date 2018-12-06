За свою выходку мужчине придётся ответить

В Рыбинске 42-летний мужчина попал под суд за то, что публично оскорбил представителя власти. Позже установили, что мужчина был пьян. Его остановил сотрудник ГИБДД, чтобы проверить документы. Также гаишник попросил его пройти медицинское освидетельствование, на что нетрезвый водитель высказал свой отказ.



— После составления административного протокола сотрудниками дорожно-патрульной службы обвиняемый при задержании его транспортного средства и погрузке для следования к специализированной стоянке публично и умышленно оскорблял представителей власти, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



Теперь мужчине назначили 160 часов обязательных работ.



Одного сбил, другого взял на таран: в Рыбинске произошло драматичное ДТП. Разбираемся в ситуации.

