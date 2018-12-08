Оля привезёт свои наряды в Ярославль

Хотите купить качественные дизайнерские вещи с невероятными скидками? Тогда сегодня вам нужно обязательно выбраться из дома и отправиться на распродажу, которую устраивает известный ярославский модельер Оля Костерина.



— Финальная студийная распродажа пройдёт в Ярославле по адресу: Республиканская, 61 с 16:00 до 20:00. Дверь с вывеской «Полиграф», дальше по знакам Olya Kosterina. На распродаже образцы из старых коллекций со скидкой 90%. И шампанское, — рассказала Оля.



Так, вы сможете купить элегантное платье из денима, которое раньше стоило 45 тысяч рублей, всего за семь тысяч.



Справка 76.ru



Несколько лет назад Ольга перебралась в Испанию получать образование в сфере дизайна. Сейчас она живёт и творит в Америке. Её вещи носят звёзды. Например, известная российская актриса, звезда фильма «Экипаж» Екатерина Шпица. На прошлой неделе наряды Оли высоко оценили на модном мероприятии Russian Fashion Week.

