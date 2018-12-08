Екатерина многое хочет рассказать этому миру
Екатерина многое хочет рассказать этому миру

Тысячи подписчиков, сотни воздыхателей. Эти ярославны изменили свою внешность до неузнаваемости. Кто-то с помощью пластики, кто-то с помощью спортзала и косметики. И они не боятся признаться в этом. Но сейчас, в эпоху Instagram, сложно удержать своих подписчиков только фотографией с большой грудью. Нужно ещё уметь излагать свои мысли. Наши сегодняшние героини каждый день доказывают: мы не куклы с длинными волосами и пухлыми губами, мы — философы. Под каждой фотографией — будь она сделана на кровати в нижнем белье или на пляже в купальнике — они пишут мысль, свою или где-то подсмотренную. Мы собрали в один материал все самые интересные подписи популярных ярославских инстаграмщиц. Предлагаем и вам насладиться.

Эффектная блондинка Екатерина Панфилова сейчас называет себя Мона Флауэр. Девушка живёт насыщенной жизнью: работает кастинг-менеджером в клубах и на телевидении (по крайней мере так она говорит сама), встречается с друзьями, летает отдыхать и успевает сниматься в ток-шоу. Кстати, это ещё не всё. Екатерина растит дочь. Instagram Кати пестрит откровенными снимками. И под каждым — философское высказывание. Ну чем не Ницше 21 века? Причём, чем обнажённее тело на фото, тем мудрёнее подпись под ним.

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Успех,как беременность-все поздравляют тебя и видят только результат,но никто не знает как долго ты мучилась,чтобы достичь его!☝🏻И когда ты сама видишь результат своих мучений,страданий и трудов,то понимаешь,что все это было не зря!Меня это стимулирует на новые цели и достижения их!!!#скучаюпоморю#хочукокеану#летовдуше#насердцедоброта#верювмечту#блонда#Моника#MonaMonica#tvshow#hilton#dubai#

Публикация от Монa Флауэр🌹🌺💯 (@blonde1902)

Другая популярная инстаграмщица Юлиана Самохвалова раньше была просто девчонкой из Брагино. Теперь она звезда. Девушка также часто светится на TV. Например, недавно на ток-шоу на Первом канале требовала у жены подмосковного депутата компенсацию в миллион рублей. Богатые кавалеры заказывают для неё частные самолёты и оплачивают отдых в Дубае и других дорогих курортах. Юлиана не раз говорила, что привыкла к зависти. Об этом — каждый второй её философский пост.

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Бывают такие отношения, кoгда вместе больно. Не потому, что кто-то любит меньше, а потому что оба сумасшедшие, и любят как в последний раз. Здесь всё очень остро, по-живому, по сердцу и нервам. Каждый день ты словно готовишься к бою: с собой и своей дурацкой ревностью, с его внезапными вспышками гнева и твоими oбидами на всё это. Выматывает, опустошает, обескровливает. Вы разбегаетесь на время, чтобы глотнуть свежего воздуха свободы и очень скоро понимаете, что порознь ещё хуже – ломает как наркоманов, а весь мир теряет очертания. И вот вы уже снова бежите в объятия друг другу, словно два счастливых идиoта, прекрасно понимая, что скоро опять начнётся кровопролитие... Как долго всё это продлится? Вам уже без разницы, потому что одно вы точно знаете: как бы ни было вам вдвоём трудно и больно, друг без друга вообще невозможно.

Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 👑 (@sweetie_juliana)

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Тот, кого ты хочешь видеть, слышать и чувствовать после ста лет усталости- и есть твоя судьба... я давно перестала верить в громкие слова, роскошные букеты, и вообще во все что делается напоказ... я верю в молчаливое согласие двоих людей быть друг у друга даже в самые тёмные времена.... И мне всегда будет дорога лишь та рука, что сжимала мою ладонь,когда не было сил ответить тем же...

Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 👑 (@sweetie_juliana)

Другая Insta-модель из Ярославля Анастасия Юрчикова только набирает свою популярность. Девушку начали узнавать и приглашать в интересные проекты после того, как она поучаствовала в конкурсе Playboy. Сейчас Анастасия снимается для рекламы и часто очень откровенной. Анастасия также не упускает возможности блеснуть своими умственными способностями в Instagram.

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☕️☕️☕️Пить растворимый кофе - как читать сцену секса в подростковом романе: обещания, нужная форма, красивая оболочка... ⠀⠀⠀⠀Ты раскусываешь обман в самом начале, по запаху... За густым насыщенным цветом ощущаешь лишь жженую траву и вкус гудрона.... В красивой пачке совсем не то. ⠀⠀⠀⠀Это пойло похоже на людей : красивая, но пустая ; накачанный, но глупый ; успешный, но самовлюбленный. умная, но расчётливая ⠀⠀ ⠀⠀Так и в дебильном романе, за описанием бесконечных поцелуев сразу идет утро, без подробностей ... Наглая ложь! Так не бывает! Я не пью растворимый кофе. Моя постельная сцена не обрывается поцелуями и слово «член» в ней не самое пошлое. 🔞🔞🔞 ⠀⠀Я не выбираю : или/или, i want it all. Чтобы стать сильнее , я познаю свои слабости до самых глубин, ведь как говорил Оскар Уайльд: «Единственный способ избавиться от искушения - поддаться ему» #искушение #наслаждение #секс #несвятая #подделка #двуличные #красиваяупаковка #самопознание #растворимыйкофе #кофе #гадость #пороки #дым #мятныйджо #реклама

Публикация от Анастасия Юрчикова (@anastasi_you)

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Брак разрушает личность...🚫🚫🚫 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Вот знакомый женился и перестал здороваться со мной на улице,не лайкает фотки, не звонит друзьям и не поддерживает с ними связь. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Вот другая, фотографировалась в белье, а теперь нашла парня, который ей запретил и теперь она шантажирует всех фотографов, кто использует ее фото в соц.сетях. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Вот эти истории я могу писать бесконечно, но слишком много людей смогут узнать себя и отпишутся от меня🤷‍♀️ Просто спросите себя, зачем вам это? Вам хочется быть чьей-то собственностью? Всю свою жизнь замкнуть только на одном человеке и следовать установленным правилам? Знаете как быстро вас перестанут уважать, вытрут ноги и пойдут дальше? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🛑Брак не разрушает личность...если вы ведетесь на подобные условия, то у вас и не было никакой личности... Наверно вы уговариваете себя,что это просто ваш выбор? Скоро вы узнаете, но будет слишком поздно. Вы либо нужны такие, какие есть, либо кто угодно,но только не вы🤦‍♀️ #брак #замужество #бракэтозло #развод #рабство #подчинение #личность #слабаяличность #семья #условия #житьпоправилам #ломатьсебя #меняться @75c.lingerie

Публикация от Анастасия Юрчикова (@anastasi_you)

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А вы часто думаете об упущенных возможностях? Чем чаще это происходит, тем больше вы лишаете себя всего,что может произойти в будущем. Вот я например, могла бы начать модельную карьеру в 20 лет и была бы всегда на своем месте. А с другой стороны, больше 20 мне до сих пор никто не дает, комплект мозгов в наличии,учеба не мешает... Йухуу. Жизнь прекрасна! А прошлое, ну и пофиг (Фото в рамках рекламы для @75c.lingerie ) #модельнаякарьера #модель #возможности #упущенныевозможности #новыевозможности #реклама #красивыедевушки #белье #нижнеебелье #женскоебельеярославль #девушкивбелье #счастье #насвоемместе

Публикация от Анастасия Юрчикова (@anastasi_you)

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После вчерашней вечеринки 90ых все чуток заностальгировали ) Я тоже, но только немножко, потому что я совсем не скучаю по себе прежней: замкнутой, закомплексованной, всего боящейся, вспыльчивой, агрессивной, злобной , не терпящей критику... продолжать могу бесконечно. Да здравствует новая эра! Пусть юность останется со мной навеки в моих мыслях, в поступках, в легкости, радости , в умении замечать только хорошее. Эмоции через край. Всех люблю #эмоции #ностальгия #90ые #радость #счастье #тусовка #вечеринка #всехлюблю #фоточка #сочи #красота

Публикация от Анастасия Юрчикова (@anastasi_you)

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Фантазии... ⠀⠀ Раньше мне говорили,что бурные фантазии не приводят ни к чему,кроме разочарования. Но это лажа... меня обманывали,чтобы я случайно не оказалась счастливее чем те, кто считал себя в праве учить. ⠀⠀ Все,что нужно в этой жизни - фантазия, слепая вера в возможности, радость, благодарность и хотя бы импульс действия в сторону мечты. Все! Финалити! Даже действие не обязательно, но с ним, естественно, все пойдет в 100 раз быстрее. А еще вот это: «Всегда говори да» возможностям. ⠀⠀ Последнее время моя вселенная отвечает на мои запросы примерно так: «Хочешь? Ну наконец-то! Херли так долго собиралась то?» - Чпоньк и готово. Благодарочка ! Гореть, нужно гореть 🔥🔥🔥🙈 @75c.lingerie #вселенная #спасибо #возможности #удовольствие #счастье #радость #неслушайтеникого #толькоты #эмоции #энергия #сексуальность #фантазии

Публикация от Анастасия Юрчикова (@anastasi_you)

Какие высказывания вам понравились больше всего? Чьи самые оригинальные? Пишите в комментариях.