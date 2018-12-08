Екатерина многое хочет рассказать этому миру

Тысячи подписчиков, сотни воздыхателей. Эти ярославны изменили свою внешность до неузнаваемости. Кто-то с помощью пластики, кто-то с помощью спортзала и косметики. И они не боятся признаться в этом. Но сейчас, в эпоху Instagram, сложно удержать своих подписчиков только фотографией с большой грудью. Нужно ещё уметь излагать свои мысли. Наши сегодняшние героини каждый день доказывают: мы не куклы с длинными волосами и пухлыми губами, мы — философы. Под каждой фотографией — будь она сделана на кровати в нижнем белье или на пляже в купальнике — они пишут мысль, свою или где-то подсмотренную. Мы собрали в один материал все самые интересные подписи популярных ярославских инстаграмщиц. Предлагаем и вам насладиться.



Эффектная блондинка Екатерина Панфилова сейчас называет себя Мона Флауэр. Девушка живёт насыщенной жизнью: работает кастинг-менеджером в клубах и на телевидении (по крайней мере так она говорит сама), встречается с друзьями, летает отдыхать и успевает сниматься в ток-шоу. Кстати, это ещё не всё. Екатерина растит дочь. Instagram Кати пестрит откровенными снимками. И под каждым — философское высказывание. Ну чем не Ницше 21 века? Причём, чем обнажённее тело на фото, тем мудрёнее подпись под ним.

Другая популярная инстаграмщица Юлиана Самохвалова раньше была просто девчонкой из Брагино. Теперь она звезда. Девушка также часто светится на TV. Например, недавно на ток-шоу на Первом канале требовала у жены подмосковного депутата компенсацию в миллион рублей. Богатые кавалеры заказывают для неё частные самолёты и оплачивают отдых в Дубае и других дорогих курортах. Юлиана не раз говорила, что привыкла к зависти. Об этом — каждый второй её философский пост.



Другая Insta-модель из Ярославля Анастасия Юрчикова только набирает свою популярность. Девушку начали узнавать и приглашать в интересные проекты после того, как она поучаствовала в конкурсе Playboy. Сейчас Анастасия снимается для рекламы и часто очень откровенной. Анастасия также не упускает возможности блеснуть своими умственными способностями в Instagram.



Какие высказывания вам понравились больше всего? Чьи самые оригинальные? Пишите в комментариях.