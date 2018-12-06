Женщина разбилась насмерть

Сегодня ночью в Брагино произошла трагедия: из окна многоэтажки на Волгоградской улице выпала 93-летняя бабушка. Женщина жила в квартире одна, но у неё были родственники, которые постоянно навещали и ухаживали за ней.

— В квартире возле окна обнаружили табуреточку. Дверь изнутри была заперта, — рассказал источник 76.ru.

Пенсионерка упала с 12-го этажа. Она скончалась на месте. Скорую и полицию вызвали соседи. Родственники уже опознали бабушку.

— По факту обнаружения тела 93-летней женщины проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

