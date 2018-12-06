Дороги Ярославля сегодня утопают в снежной каше

Этим утром Ярославль встал в критические пробки. Уровень заторов в городе «Яндекс» оценивал в девять баллов. Автомобилисты жаловались на абсолютно нечищеные от снега дороги. В снежной каше утопают как основные магистрали, так и тротуары. Снегоуборочных машин с утра в городе было не сыскать.

Власти рассказали, где на самом деле была вся техника.

— На утро в городе выпало шесть сантиметров осадков. В ночь было задействовано 40 единиц техники. В первую очередь расчищались основные магистрали, затем улицы второй и третьей категории. После этого дороги обработали реагентом, чтобы не было наледи, — объясняют в агентстве по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля. — В 11:00 техника выезжает повторно на улицы города.

Однако жалобы были и у тех водителей, кто ехал утром из-за города. Но, по отчётам властей, всё на дорогах было в порядке.

— На дорогах областной собственности работает более 300 единиц спецтехники. В случае ухудшения погоды будут выведены дополнительные машины, — рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства. — При уборке первоочередное внимание уделяется трассам, где проходят маршруты общественного транспорта, школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.

Если вам не понравилась уборка межрегиональных трасс, звоните подрядчикам: (4852) 78-95-20 — ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 — ГП «Ярдормост».