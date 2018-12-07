Ярославцы рады такому нововведению

В Ярославле установили первый наносветофор в городе. Стоит он на проспекте Фрунзе напротив торгового центра «Аксон» и магазина Metro. Проезжающие мимо водители были приятно удивлены нововведением и даже высказали своё мнение в группе «Дороги Ярославля» в социальной сети Facebook.



— Вообще, это правильное решение. Правда, почему конкретно этот светофор, не совсем понятно. Но он за поворотом, так легче его заметить будет, — рассказал Сергей Бензенко.



— Очень полезный. Жену, помню, водить учил, чуть не поседел от страха. Мчится к перекрёстку со стоящими авто, скорость не сбавляет. Оказывается, не видела, что красный. Может, такие светофоры будут замечать те, кто их не замечает, — говорит Михаил Теплов.



Такой светофор невозможно не заметить

— На этой неделе приступили к модернизации светофорных объектов, — рассказал мэр города Владимир Волков. — Работы проводятся на дорогах с активным трафиком, это и Московский проспект, и проспект Фрунзе. Всего установим 80 светофорных консолей. Дополнительная подсветка должна положительно сказаться на безопасности дорожного движения.



Ярославские водители также намекнули, что неплохо было бы установить такие же светофоры на проспекте Толбухина между улицей Большой Октябрьской и проспектом Ленина.



— Там светофоры друг на друге подряд, метров по сто между ними. Особенно в сумерках в потоке не поймёшь, где там красный светофор, а где габариты впереди идущей газели. А ещё новогодних украшений сейчас навешают, так вообще всё вокруг мелькать будет, — пишет Сергей Бензенко.



Ранее в Ярославле светофоры уже меняли на более современные. В мэрии рассказали, чем они лучше.