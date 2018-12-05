Официально мэром Ярославля Владимир Волков станет 6 декабря

Представители сервиса по заказу такси поздравили Владимира Волкова с избранием на должность мэра Ярославля и предложили ему интересный способ экономии городской казны.



— Мы подозреваем, что на транспорт для нужд госслужащих часто тратятся немалые деньги из кошелька города, — рассказал руководитель пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин. — Поэтому решили поддержать нового мэра Ярославля в непростой задаче: разумном распределении бюджета. Наш подарок поможет направить сэкономленные деньги на реализацию полезных для города проектов.



Также в компании предложили чиновнику с пользой проводить время в поездке и приглашать к себе в такси попутчиков — жителей города, которые смогут лично пообщаться с новым мэром и задать ему все свои вопросы.



— Если поездки, предназначенные для мэра, можно передавать другим людям, то мэрия с удовольствием бы воспользовалась этим предложением для социального блока, обеспечив поездки ветеранам, малоимущим, многодетным и другим льготным категориям, — ответили на предложение в пресс-службе мэрии Ярославля.



Сегодня депутаты муниципалитета выбрали мэром Ярославля Владимира Волкова.

Официально в должность он вступит 6 декабря.

