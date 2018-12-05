Маршрутки хотят убрать, чтобы помочь муниципальным предприятиям

В Ярославле появятся 50 новых автобусов. Новенький общественный транспорт выйдет на маршруты уже в начале 2019 года. Об этом рассказали в мэрии Ярославля.



— Город должен дышать и двигаться. Поэтому особое внимание будет уделено движению городского транспорта — это и трафик, и парковки, и светофоры, и зеленая волна, — сказал Владимир Волков. — Городу необходима новая комплексная транспортная система, в которую, безусловно, входит и работа общественного транспорта. Для замены автопарка в 2019 году городские транспортные предприятия получат 50 новых автобусов и семь троллейбусов.



Также власти планируют уменьшить количество маршруток, чтобы улучшить экономическое состояние муниципальных организаций.



Напомним, сегодня Владимира Волкова выбрали новым мэром Ярославля. Мы вели прямую трансляцию из мэрии, где было много интересного.

