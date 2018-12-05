В Ярославской области два подростка украли у соседа винтовку и два ружья
Два 17-летних подростка из Ростовского района украли у мужчины оружие, а потом выбросили его в пруд.
Мальчишки узнали, что у соседа в гараже хранятся винтовка и два ружья. Они проникли к нему в гараж и украли оружие, а затем спрятали в сарае. Обнаружив пропажу, мужчина вызвал полицию. Узнав о том, что в село приехали полицейские, подростки испугались и выкинули винтовку и ружья в пруд. Там оружие обнаружили сотрудники полиции. Найти воришек не составило труда.
— Суд признал подростков виновными и назначил каждому один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Кстати, на владельца оружия тоже возбудили уголовное дело. Оказалось, он хранил свои «игрушки» незаконно.