Украденное оружие спрятали в сарай, а затем выкинули

Два 17-летних подростка из Ростовского района украли у мужчины оружие, а потом выбросили его в пруд.



Мальчишки узнали, что у соседа в гараже хранятся винтовка и два ружья. Они проникли к нему в гараж и украли оружие, а затем спрятали в сарае. Обнаружив пропажу, мужчина вызвал полицию. Узнав о том, что в село приехали полицейские, подростки испугались и выкинули винтовку и ружья в пруд. Там оружие обнаружили сотрудники полиции. Найти воришек не составило труда.



— Суд признал подростков виновными и назначил каждому один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



Кстати, на владельца оружия тоже возбудили уголовное дело. Оказалось, он хранил свои «игрушки» незаконно.

