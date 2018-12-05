Полиция задержала подозреваемого

В Пошенхонском районе украли машины для мытья пола на сумму 7 миллионов 700 тысяч рублей.



В полицию с заявлением обратился водитель грузовика и рассказал, что его автомобиль угнали. Внутри было семь машин для мытья полов.



— В ходе расследования полицейские установили причастность водителя грузовика к данному преступлению. Оказалось, что мужчина работал водителем в торговом предприятии и должен был перевезти дорогую технику. Вместо этого он передал грузовик третьим лицам, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Мужчину заключили под стражу. Он признал вину и готов возместить ущерб. Полицейские ищут тех, кому подозреваемый передал грузовик с дорогой техникой.

