Елене Летучей исполнилось 40 лет: 10 самых сексуальных фото ярославской ведущей
Сегодня день рождения празднует ярославская телеведущая Елена Летучая. Ей исполнилось 40 лет.
— Елена, вам и не дашь 40 лет! Не удивлюсь, если при покупке алкоголя у вас попросят паспорт, — пишут фанаты Летучей.
Сама Елена, кстати, рассказала, что отмечает свой день рождения на съёмках нового шоу в Шанхае.
Елена родилась и выросла в Ярославле. Всеобщую популярность завоевала, когда стала вести программу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». У Елены множество фанатов, которые отмечают, что телеведущая всегда выглядит очень женственно, элегантно и сексуально.
Мы выбрали для вас самые сексуальные образы ярославской звезды.
Елена не стесняется показывать, что она в отличной форме.
Облегающие вечерние платья идут ей больше всего.
А ещё платья с открытыми плечами и аккуратно забранные волосы всегда смотрятся супер-секси.
Здесь Елена похожа на греческую богиню.
В купальниках Елена также выглядит потрясающе.
Стиль casual, безусловно, ей к лицу.
Раздельные купальники Елена тоже может себе позволить.
Кстати, у другой ярославской знаменитости оказались проблемы со здоровьем. Фанаты перепугались за её жизнь.