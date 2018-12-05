Елена всегда выглядит сексуально

Сегодня день рождения празднует ярославская телеведущая Елена Летучая. Ей исполнилось 40 лет.



— Елена, вам и не дашь 40 лет! Не удивлюсь, если при покупке алкоголя у вас попросят паспорт, — пишут фанаты Летучей.



Сама Елена, кстати, рассказала, что отмечает свой день рождения на съёмках нового шоу в Шанхае.



Елена родилась и выросла в Ярославле. Всеобщую популярность завоевала, когда стала вести программу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». У Елены множество фанатов, которые отмечают, что телеведущая всегда выглядит очень женственно, элегантно и сексуально.



Мы выбрали для вас самые сексуальные образы ярославской звезды.



Елена не стесняется показывать, что она в отличной форме.

Облегающие вечерние платья идут ей больше всего.

А ещё платья с открытыми плечами и аккуратно забранные волосы всегда смотрятся супер-секси.

Здесь Елена похожа на греческую богиню.

В купальниках Елена также выглядит потрясающе.

Стиль casual, безусловно, ей к лицу.

Раздельные купальники Елена тоже может себе позволить.

Кстати, у другой ярославской знаменитости оказались проблемы со здоровьем. Фанаты перепугались за её жизнь.