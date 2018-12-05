В Ярославле поймали водителя-шизофреника
5 декабря 2018 06:05
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В Ярославле по городу разъезжал водитель, страдающий психическим расстройством. Это выяснила прокуратура, чьи сотрудники провели проверку безопасности на дорогах.
Узнав данные 35-летнего мужчины, выяснили — он находится под наблюдением в психиатрической больнице.
— У мужчины диагноз «параноидная шизофрения», — рассказали в прокуратуре Ленинского района. — И он имеет водительское удостоверение категории В со сроком действия до 2028 года.
Прокуратура обратилась в суд с иском — потребовала лишить мужчину прав. Суд согласился с аргументами прокурора и мужчина больше не сможет выезжать на дорогу за рулём автомобиля.
Фото: Александра Савельева
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