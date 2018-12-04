В новогодние праздники полицейские будут усиленно следить за безопасностью

В Ярославле вводят особый антитеррористический режим. Это делается для безопасности горожан во время новогодних и рождественских гуляний, которые будут проходить в городе с 22 декабря по 7 января.



И. о. мэра Ярославля Владимир Волков сообщил, что городские власти уже наладили взаимодействие с силовиками и утвердили планы совместных действий, предусматривающие реагирование в случае возникновения возможных угроз террористического характера.



— Руководители объектов проведения праздничных мероприятий предупреждены о персональной ответственности за организацию и принятие мер по обеспечению безопасности, — отметил Волков. — В местах проведения массовых мероприятий будет введено временное ограничение движения, остановки и стоянки транспорта.



Параллельно с этим городские власти сейчас занимаются праздничным украшением улиц. Ранее мы публиковали фото и информацию о том, как к праздникам преобразится Ярославль.

