Война чиновников с трусами на улицах Ярославля оказалась затяжной

Чиновники мэрии Ярославля продолжают дело бывшего градоначальника Владимира Слепцова. Каждую неделю они едут в рейды и смотрят, чтобы не дай бог бабушки не продавали на улице солёные огурчики или, что ещё страшнее, трусы. Сегодня облаву на таких бабушек устроили сотрудники администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов. После поездки по улицам руководство администрации заявило: враг повержен.



Теперь бабушки торгуют за прилавками в бесплатных секторах огурцами на рынках

— Мы проехали по основным точкам притяжения уличных торговцев у нас в районах. Традиционно это места с наибольшим людским трафиком, — сказал первый заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Сергей Скударь. — На сегодняшний день ни на одной из традиционных точек стихийной торговли не зафиксировано.



Чиновники доложили, что торговцы ушли с тех мест, где раньше сидели постоянно

Война была затяжной, а противник — сильным. С начала года года в Красноперекопском и Фрунзенском районах было составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов дошла уже почти до миллиона рублей.



Надо ли разгонять торговцев с улиц Ярославля?

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Нет, у них иногда можно купить что-нибудь нужное по пути домой

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Эту войну развязал экс-мэр города Владимир Слепцов, которого возмутили трусы, которые продавали в Ярославле на Красной площади. Тогда он поручил своим подчинённым разогнать торговцев с улиц и загнать всех на рынки.



По закону, в Ярославле торговать своей продукцией можно бесплатно на шести рынках города: АО «Центр» (улица Депутатская,7), «Ленинский рынок» (улица Чкалова, 17а), «Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а), «Ярмарка «Пионерская» (улица Пионерская, напротив дома № 1), «Ярмарка "Виктория"» (пересечение улиц Труфанова и Панина), «Ярмарка "Невская"» (улица Урицкого, у дома № 71). За торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы от 500 до 5000 рублей.



Долго власти воевали с торговцами, но враг так просто не сдавался — их выгоняли с одних мест, а они появлялись в других. Так и не дождался Слепцов победы на посту мэра Ярославля. Но новым чиновникам расслабляться пока рано - трусы, как показывает история, в любой момент могут разорвать договор о капитуляции.

