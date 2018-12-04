Город по ГОСТу: блогер Варламов выбрал для Ярославля новый девиз
Российский блогер-урбанист Илья Варламов не устаёт уделять внимание Ярославлю. На этот раз он выбрал для Ярославля новый девиз. Сейчас наш город живёт под лозунгом «Древний город, устремлённый в будущее». Но его блогер не оценил.
— Если вы можете придумать вариант получше, пишите в комментариях. Победитель за лучший девиз получит плакат и крутой набор книг по урбанистике, — предложил конкурс своим подписчикам на Youtube Илья Варламов.
Конкурс блогер устроил под выпуском видео «БДСМ. Прогулка с мэром Ярославля», где он сильно раскритиковал город. Через неделю выбрал победителя, которым стал подписчик Радмир Исламов. Он предложил девиз: «Ярославль: Город Окруженный Сказочными Талантами (ГОСТ)».
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