Новогоднее оформление города будет в уже традиционной светоцветовой гамме

В Ярославле на Советской площади начали устанавливать главную новогоднюю ёлку города. За сегодня и завтра рабочие должны полностью собрать каркас, потом к нему прикрепят ветки и украсят их игрушками и гирляндами.



На Советской площади сделают 18-метровую ёлку

— В этом году мы украсим главную городскую ёлку в новой концепции, — рассказал директор агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля Илья Кислинский. — Не буду открывать тайну, всё увидите сами. Кроме ели, на Советской площади жителей порадуют и каток, и резиденция Деда Мороза, которую в скором времени также установят.



Будут использовать и прошлогодние украшения

На площадях Волкова, Юности, Юбилейной и Октябрьской ёлки будут поменьше — 12-метровые. На каждую из них повесят около двух тысяч игрушек и 300 метров гирлянд.



Некоторые новогодние украшения уже установлены и подключены

— Планируется установка и новой инсталляции с общегородским символом в самом центре города, — добавил Илья Кислинский. — Но пусть это тоже станет сюрпризом. Новый год такой праздник, когда должны быть сюрпризы. За последние годы новогодний Ярославль стал особенно хорош. Мы понимаем, что и в этом году ярославцы ждут таких же масштабов. Стараемся сделать всё, чтобы это было так.



Из улицы Кирова сделают праздничную прогулочную зону

Праздничное настроение в городе будут создавать и украшения, которыми так гордился бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов — это декоративные шары, которые в народе прозвали «шары Слепцова»; карета, запряженная лошадьми; новогодняя ель, окруженная медведями; снеговики-музыканты и камин с подарками. А ещё праздничной иллюминацией подсветят более 50 зданий: администрации районов, торговые центры и здания-доминанты на проспектах и площадях.



А на Депутатской улице включат уже привычные для ярославцев «новогодние зодиаки»

На Советской площади 13 декабря откроется новогодняя ярмарка. В торговых павильонах будет продаваться уличная еда, сладости, пироги, напитки и новогодние подарки. Кроме угощений, там можно будет купить изделия народных промыслов и сувениры.

