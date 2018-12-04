Машины столкнулись лоб в лоб

Двое мужчин пострадали в ДТП в Переславском районе Ярославской области. 3 декабря на трассе Нагорье — Берендеево столкнулись «Сузуки» и «Ауди». В результате аварии водители обеих машин оказались заблокированы в салонах автомобилей. Пассажиров в машинах не было.



— Спасатели достали мужчин из автомобилей. Их обоих госпитализировали, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Ранее мы рассказывали о ДТП на трассе М-8, где «десятка» влетела в ограждение. В аварии пострадали люди.

