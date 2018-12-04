Люди не могли выбраться из машин: в Ярославской области на трассе столкнулись две иномарки
4 декабря 2018 09:25
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Двое мужчин пострадали в ДТП в Переславском районе Ярославской области. 3 декабря на трассе Нагорье — Берендеево столкнулись «Сузуки» и «Ауди». В результате аварии водители обеих машин оказались заблокированы в салонах автомобилей. Пассажиров в машинах не было.
— Спасатели достали мужчин из автомобилей. Их обоих госпитализировали, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Ранее мы рассказывали о ДТП на трассе М-8, где «десятка» влетела в ограждение. В аварии пострадали люди.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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