Владельцы квартир в многоэтажке-долгострое на проспекте Фрунзе ждут жилья с 2012 года

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором рассказал о работе с проблемами обманутых дольщиках. В частности, глава региона сообщил, что сейчас происходит со скандальным долгостроем по адресу: проспект Фрунзе, 77.



— С компанией «ПИК» договорились о достройке одного из самых проблемных ярославских домов — многоэтажки на проспекте Фрунзе, 77, — написал Дмитрий Миронов. — Вместе с руководителем «ПИКа» Сергеем Гордеевым встретились с обманутыми дольщиками этого дома. Своих квартир они ждут с 2012 года. Это более 200 семей, которые вложили свои деньги в строительство, но обещанное жильё так и не получили. В ближайшее время работа на объекте возобновится.



Также Миронов подчеркнул, что власти продолжают искать решение по остальным проблемным объектам.



Кстати, ранее обманутые дольщики с Фрунзе, 77 неоднократно заявляли о своих проблемах на митингах и пикетах. Мы уже рассказывали, как они вышли на акцию протеста во время городского праздника.

