Активист отметил, что в Ярославле улицы убирают очень плохо

Активисты сообщества «Дороги Ярославля» оценил уборку городских улиц. Они влепили властям и подрядчикам кол. Но добавили, что «с плюсом», который они поставили им за старание.



— Плохо убраны и автомобильные магистрали, и тротуары, — отметил, прогулявшись по городу, общественник Андрей Трифонов. — Уборки не видно, снег вывезли только на фотографиях в постах на Facebook. Вдоль всех обочин снег, на дорогах жижа и комья. На тротуарах, где трактор смог проехать с щеткой — более-менее. Где тракторов не было — с лопатами никто не ходил. Исключение — Советская площадь.



Ранее и. о. мэра Владимир Волков также заявил, что недоволен качеством уборки города. Правда, он поставил более высокую оценку работе своих подчинённых и подрядчиков.

