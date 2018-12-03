Одиночные пикеты стояли по всему центру

Ярославцы поддержали Архангельскую область, где в минувшие выходные прошли многотысячные протесты против ввоза московского мусора. Таких митингов не представить Ярославлю, где летом вышло всего около тысячи человек на центральную площадь.

Зато экологические активисты города не устают привлекать внимание к проблеме. В выходные по всему центру вышли люди с плакатами «Нет мусору из Москвы».

— Люди вместе — мусор раздельно! Держим кулачки за северян и верим, что от московского мусора они отобьются, — говорят ярославские экологические активисты.



Ярославцы поддержали северян

В Ярославле экологический активизм живёт за счёт энтузиастов

В ответ жители Архангельской области благодарили ярославцев за внимание к проблеме.

— Благодарим вас от всей Архангельской области! Спасибо, — написала в соцсетях Татьяна Волкова.

