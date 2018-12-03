Девушка мечтала родить детей

Виновник смертельного ДТП, где погибла молодая фитнес-тренер Юлия Тяжелова, услышал приговор.



— Мужчине назначили три с половиной года в колонии-поселения. Также он должен будет выплатить родителям погибшей 600 тысяч рублей морального ущерба, — сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.



Напомним, в августе этого года в Ярославском районе в автомобиль «Киа» врезался в «Фольксваген». В «корейце» сидели трое молодых людей: Юлия и её друзья. От удара девушка погибла на месте. Оказалось, что водитель «Фольксвагена» был сильно пьян.



Родные и друзья были в шоке, ведь Юлия как раз начала строить успешную карьеру и собиралась замуж.



— Она любила детей, и дети боготворили её. К сожалению, своих детей она так и не успела родить, хотя безумно хотела. Как-то всё откладывали с молодым человеком… Последний год был очень ярким, продуктивным! Всегда была душой компании, у неё огромное количество друзей, и в каждой компании она была своей, — рассказала Наталья, директор фитнес-клуба, где работала Юля.



Родственники и друзья требовали, чтобы виновник ДТП отправился за решётку. Он же настаивал на условном сроке. Адвокат давил на то, что у его подзащитного есть смягчающее обстоятельство — наличие маленьких детей. Видимо, это сыграло определённую роль, когда судья выносил приговор. Также известно, что мужчина свою вину признал сразу же.



— Приговор в законную силу ещё не вступил. У подсудимого есть десять дней на его обжалование, — сообщили в Ярославском областном суде.



Напомним, на предварительном заседании суда отцу погибшей девушки стало плохо. Его увезли на скорой. Как нам стало известно, на зачтение приговора родители Юлии не пришли.



— Им сейчас очень тяжело, — рассказала подруга Юлии Наталья. — Приговор, мы считаем, очень мягкий.



Возможно, что обе стороны будут обжаловать решение суда.



Справка 76.ru

Колония-поселение — это учреждение, в котором отбывают наказания за преступления, совершённые по неосторожности, а также туда направляются лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Осуждённые в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии. В часы от подъёма до отбоя они пользуются правом свободного передвижения на территории колонии-поселения, с разрешения администрации могут передвигаться вне территории колонии без надзора. Осуждённым может быть разрешено проживание со своими семьями не только на территории колонии-поселения, но и вне её. Они могут иметь при себе деньги, пользоваться обычной одеждой и так далее.