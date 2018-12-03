В ДТП никто не пострадал

Настоящий снег выпал только что, а в городе и области уже десятки ДТП. Накануне за Волгой на проспекте Авиаторов занесло водителя на иномарке. По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением, вылетел на разделительную полосу и проломил часть забора.



— В аварии нет пострадавших, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



Машину занесло

А вот забору повезло меньше. Теперь на проспекте Авиаторов в ограждении зияет огромная дыра.

