Закрутился и проломил забор: на проспекте Авиаторов занесло иномарку. Фото с места ДТП
3 декабря 2018 09:05
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Настоящий снег выпал только что, а в городе и области уже десятки ДТП. Накануне за Волгой на проспекте Авиаторов занесло водителя на иномарке. По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением, вылетел на разделительную полосу и проломил часть забора.
— В аварии нет пострадавших, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
А вот забору повезло меньше. Теперь на проспекте Авиаторов в ограждении зияет огромная дыра.
Фото: Екатерина Воронина-Каменская/Первый Ярославский автопортал
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