Женщина погибла на месте аварии

Стало известно, кто погиб на трассе в Ярославском районе. По данным полиции, на месте аварии скончалась 78-летняя женщина. Личность погибшей удалось установить недавно.



Напомним, ДТП произошло вчера в 13:10 недалеко от деревни Муравино. Водитель «Форда», 50-летняя женщина, не справилась с управлением, машину занесло, она улетела в кювет и перевернулась.



— Водитель иномарки была трезвая. За прошедший год у женщины не было ни одного нарушения ПДД, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



По предварительной информации, женщины были родственницами.

