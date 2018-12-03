В ДТП на трассе в Ярославском районе погибла 78-летняя бабушка
3 декабря 2018 08:49
2 891 1
Стало известно, кто погиб на трассе в Ярославском районе. По данным полиции, на месте аварии скончалась 78-летняя женщина. Личность погибшей удалось установить недавно.
Напомним, ДТП произошло вчера в 13:10 недалеко от деревни Муравино. Водитель «Форда», 50-летняя женщина, не справилась с управлением, машину занесло, она улетела в кювет и перевернулась.
— Водитель иномарки была трезвая. За прошедший год у женщины не было ни одного нарушения ПДД, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
По предварительной информации, женщины были родственницами.
Фото: УГИБДД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru