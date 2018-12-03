Водитель не справился с управлением

В Ярославском районе произошло смертельное ДТП. 2 декабря в 13:10 недалеко от деревни Муравино «Форд-Фьюжн» улетел в кювет. По предварительной информации, водитель машины, 50-летняя женщина, не справилась с управлением. Машина на скорости вылетела с трассы и перевернулась на крышу.



— В результате ДТП пассажир машины — женщина, личность которой пока не удалось установить — скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля госпитализирована, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



На месте ДТП работали медики, спасатели и полиция. Мы уточняем обстоятельства аварии.

