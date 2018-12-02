Погода испортится к полудню

К полудню погода в Ярославской области резко испортится. Экстренное предупреждение об этом выпустили в управлении МЧС. По данным, полученным от метеорологов, через 1–3 часа в регион придут ветра, начнётся метель. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Прогноз актуален для Ярославля и области.

— Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрушением слабо укрепленных конструкций, крыш домов, рекламных щитов, увеличением количества ДТП в результате снежных заносов, накатов, падения рекламных конструкций, затруднения в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах, увеличения количества техногенных пожаров, — предупредили спасатели.