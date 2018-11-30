В мэрии заверили, что закупили топливо

— Автобусы не выйдут завтра на рейсы! — сообщили нам работники ярославского ПАТП.



По словам работников предприятия, на данный момент нет денег на солярку и зарплату рабочим.



— Водители пишут заявления на увольнение. Скорее всего, в выходные автобусы не выйдут на рейсы, — говорят нам сотрудники ПАТП. — Все в шоке, что директор уволился… Никто даже не знает, когда маршруты возобновятся.



Мы позвонили в мэрию, чтобы узнать, ждать ли завтра транспортного коллапса.



— Топливо закупили на ближайшее время. Причин для беспокойства нет. Завтра и в последующие дни автобусы будут работать по расписанию, — сообщили в мэрии Ярославля.



Напомним, транспортный скандал разгорелся вчера, когда автобусы не вышли в рейс. Оказалось — закончилось топливо. И.о. мэра Владимир Волков приказал разобраться с тем, кто допустил это безобразие. Сразу после этого глава ПАТП написал заявление об уходе. В мэрии данную информацию подтвердили. Наш источник сообщил о том, кого ждут на пост нового директора предприятия.

