На проспекте Ленина в Ярославле закрыли магазин, где разливали пиво и продавали алкоголь покрепче круглые сутки.
«Наливайку» открыли ещё весной в доме № 50. И у магазина начали собираться шумные компании.
— Контрольная закупка показала, что алкоголь продавали после 23:00. Люди много раз вызывали патруль полиции, но нарушители спокойствия возвращались после отъезда полицейских, — рассказал депутат областной думы Андрей Щенников, к которому пошли за помощью жильцы.
Только после контрольной закупки с привлечением полиции и чиновников мэрии магазин удалось закрыть.
Фото: Ярославская областная дума
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru