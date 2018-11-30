На проспекте Ленина в Ярославле закрыли магазин, где разливали пиво и продавали алкоголь покрепче круглые сутки.

«Наливайку» открыли ещё весной в доме № 50. И у магазина начали собираться шумные компании.

— Контрольная закупка показала, что алкоголь продавали после 23:00. Люди много раз вызывали патруль полиции, но нарушители спокойствия возвращались после отъезда полицейских, — рассказал депутат областной думы Андрей Щенников, к которому пошли за помощью жильцы.

Только после контрольной закупки с привлечением полиции и чиновников мэрии магазин удалось закрыть.