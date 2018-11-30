У актрисы целая армия фанатов!

В Ярославль приедет Наталия Орейро. Та самая звезда сериала «Дикий ангел», под который в 90-е рыдало полстраны. У Орейро многочисленная армия фанатов по всей России. И ярославские фанатки уже придумывают, как удивить свою любимицу.



— Может, прийти с белой и голубой лентой на палочке и на какой-нибудь песне поднять палочки с лентами и размахивать? Еще можно на футбольную песню всем кокошники с лентами на голову одеть. Кто не сможет купить, можно и из бумаги сделать и ярко разрисовать! Главное, чтобы Нати со сцены было видно. Думаю, она это оценит, — предлагает ярославна Лида Исакова.



Пока кокошник (причём в стразах и бусинах) — это, похоже, главная идея. Но времени придумать сюрприз для Орейро навалом. Звезда должна выступить в Ярославле 27 марта 2019 года. Правда, сейчас ярославские поклонники певицы в панике. Концерт, говорят, под угрозой.



— Девчули! Билетов в продаже пока нет! И самое страшное, что и договор не подписан! В кассах сказали, что договор три недели уже лежит у них на столе, и за ним никто не пришёл до сих пор! Надеюсь, организаторы не сорвут концерт, — пишут ярославны.



Мы позвонили в концертно-спортивный комплекс «Вознесенский», где и будет выступать Наталия Орейро.



— Вся информация о билетах и их стоимости поступит завтра, 1 декабря, — пообещали нам работники комплекса.



Так что многочисленным поклонницам Наталии и правда уже пора готовить ей сюрприз.



А вы пойдете на концерт Наталии Орейро? Пишите в комментариях.

